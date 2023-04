L’Esperia Olimpia Cagliari è stata sconfitta 68-64 a Roma, in casa della Carver Roma terza nella classifica della C Gold.

I granata, chiuso il primo quarto sotto 18-16, hanno messo la freccia con Manca e Garello, che hanno confezionato il 31-38 prima del giro di boa. La risposta dei romani non si è lasciata attendere, ma nonostante il parziale di 10-0 confezionato dai padroni di casa, Perez e Sanna hanno riportato i cagliaritani sul +6. Un’illusione, poiché i laziali, arrivati al 30’ sul 53-52, hanno cercato di nuovo lo strappo. A un minuto dalla fine, la tripla di Cabriolu ha riportato l’Esperia sul 63-64, ma Paganelli e Camillucci hanno siglato i canestri del 68-64 finale.

Il commento. «Abbiamo tenuto testa alla Carver Roma», ha commentato il coach Federico Manca, «squadra molto forte sia dal punto di vista fisico che tecnico. A 30 secondi dalla fine i tiri liberi ci hanno condannato a questa sconfitta. Siamo stati comunque bravi, la gara era proibitiva. Abbiamo dimostrato di star bene e di potercela giocare contro chiunque», prosegue. «Ci sono mancati quei piccoli dettagli per portare a casa due punti che sarebbero stati per noi molto importanti. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di lavoro e cercare di vincere già la prossima in casa».

C Silver. La capolista Ferrini Delogu Legnami si è imposta 64-73 sul campo del Cus Sassari, il Sant’Orsola ha ritrovato il successo battendo la Manitech 76-69, mentre la Sef Torres è stata battuta 65-80 dall’Olimpia. Nel posticipo della domenica sera, l’Antonianum si è imposta 77-79 a Uri grazie al canestro decisivo di Ruggeri dopo una tripla di Boi, giovanissima new entry dei quartesi.

Carver Roma-Esperia Cagliari 68-64

(18-16; 31-38; 53-52)

Carver Roma: Cammillucci 8, Vitti ne, Celesti ne, Ciancaglini 2, Alfetra 10, Giampaolo 9, Benincasa 5, Armento ne, Manzotti 13, Fucek 5, Pagnanelli 16. Allenatore Tretta.

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 7, Cabriolu 13, Perez 6, Floridia 2, Chessa, Villani 3, Garello 6, Picciau 10, Locci 3, Sanna 14. Allenatore F. Manca.

© Riproduzione riservata