Sarà un intenso weekend di basket regionale. In programma l’esordio della serie B regionale femminile (che avrà una coda al lunedì) e la seconda giornata di andata del torneo di serie D regionale maschile.

Serie B. Nel weekend è fissata la prima giornata del massimo torneo femminile regionale. Ai nastri di partenza 9 formazioni, inserite in un unico girone. Di queste, 6 hanno partecipato al campionato la scorsa stagione, mentre 3 sono le new entry. Tra le conferme, Virtus Cagliari, favorita, Mercede Alghero, finalista playoff la scorsa primavera, San Salvatore, Antonianum Quartu, Astro e Su Planu. Le novità, invece, sono Cus Cagliari, Elmas e New Basket Ploaghe. Il torneo prevede una regular season, con girone unico all’italiana (gare di andata e ritorno) e una seconda fase playoff. Il programma completo della prima giornata: San Salvatore Selargius – Antonianum Quartu, lunedì ore 20; Virtus Cagliari – Cus Cagliari, domenica ore 18; Su Planu – Astro, domani ore 18; Mercede Alghero – New Basket Ploaghe, domani ore 18.30. Riposa Elmas.

Serie D. Nel fine settimana la seconda giornata del secondo campionato regionale maschile. Tra le partite in programma, da sottolineare gli incroci Casa del Sorriso Su Planu - Visionottica Carbonia e San Sperate – Astro, che all’esordio hanno vinto e convinto o, comunque, hanno espugnato campi decisamente ostici. Vogliosi di riscatto, invece, Oristano Basket, Masters Sassari e San Salvatore. Il quadro delle sfide del weekend: Oristano Basket – Assemini, domani ore 19; La Casa del Sorriso Su Planu – Visionottica Carbonia, domenica ore 19; CMB Basket Alghero – Masters Sassari, domani ore 18; San Salvatore – Carloforte, domenica ore 19; San Sperate – Astro, domenica ore 19; Dinamo 2000 – Santa Croce Olbia, domani ore 18; Innovyou Sennori – Genneruxi, domani ore 18.30. Riposa Coral Alghero.

© Riproduzione riservata