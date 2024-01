Una capolista dopo l'altra. Smaltita la sconfitta esterna contro la corazzata Autosped Derthona, sabato sera la Techfind Selargius ritrova l'abbraccio del pubblico amico nel match, valido per il 15esimo turno dell'A2 Femminile, contro la Galli San Giovanni Valdarno, formazione che condivide la vetta con le piemontesi a quota 26 punti (PalaVienna, ore 19).

Francesca Mura, guardia della formazione giallonera, fa il punto dopo il largo ko di Tortona: «Abbiamo affrontato la sfida dopo una settimana difficile», afferma, «le energie erano limitate, ma nonostante questo rimaniamo soddisfatti della nostra prestazione. Non abbiamo mollato e non ci siamo abbattute anche quando ormai era chiaro che non avremmo potuto recuperare il divario generato nei primi due quarti».

San Giovanni Valdarno, retrocessa lo scorso anno dall'A1, punta all'immediato ritorno tra le grandi. La squadra allenata da coach Garcia Fernandez sbarcherà nell'Isola forte di una serie positiva lunga 13 giornate. Dopo la sconfitta all'esordio contro Broni, infatti, sono arrivati solo successi: «Ci aspetta una squadra molto determinata, intensa in difesa e concreta in attacco», sottolinea, «faremo la nostra partita limitando il più possibile gli inconvenienti e replicando in campo ció che abbiamo preparato negli allenamenti».

Incassata la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, il San Salvatore (ora quinto dopo il sorpasso subito dalla Logiman Broni), vuole confermarsi comunque tra le big: «Siamo state protagoniste di in ottimo girone di andata e siamo tanto orgogliosi di questo», conclude Mura, «per il ritorno non abbiamo aspettative faremo del nostro meglio dimostrando che l’attaccamento alla maglia e la voglia di divertirsi sono il collante di questa squadra».

