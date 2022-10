Archiviate le sconfitte incassate nella prima giornata del girone Sud dell’A2 femminile di basket, Cus Cagliari e Techfind Selargius sono pronti a riscattarsi. Per le cagliaritane c’è in programma la trasferta a Vigarano (19.30), per le giallonere la partita casalinga col Matelica (15.30).

San Salvatore. Le giallonere di coach Righi, sconfitte a Firenze 60-56 dopo un primo quarto deludente che ha condizionato il risultato finale nonostante una grande rimonta, stavolta potranno contare sul calore del pubblico del PalaVienna. Le selargine ospiteranno l’Halley Thunder Matelica, che durante l’estate si è rinnovata notevolmente e lo scorso weekend ha sconfitto La Spezia per 55-53 chiudendo l’incontro in crescendo con un parziale monstre di 19-4. “Due anni fa eravamo una squadra più tradizionale, con ruoli ben definiti, stavolta le caratteristiche sono diverse e uno stile di gioco più dinamico. Dobbiamo conoscerci meglio, ma il clima in squadra è super e c’è voglia di far bene”, spiega la guardia Marta Granzotto. “Il roster del Matelica è di buonissimo livello, ma dobbiamo pensare a noi stesse, ad avere una difesa forte e a rispettare il nostro piano gara, fatto di attenzione a rimbalzo difensivo e di tiri rapidi”.

Cus Cagliari. Sarà un match tra due squadre alla ricerca del primo successo stagionale, perché come il Cus, anche il Vigarano ha aperto il campionato con una sconfitta, un 80-72 per mano delle Panthers Roseto.

Le cussine ritroveranno, da avversaria, la ex Giulia Cecili, e dovranno prestare attenzione a una squadra molto insidiosa in fase offensiva. “Nella scorsa partita abbiamo sofferto l'aggressività e il ritmo più alto di Umbertide. Sicuramente l'assenza in campo di Striulli si è fatta notare, sia nella gestione della partita, sia come finalizzante. Siamo un bel gruppo, stiamo iniziando a conoscerci, ma l’aver potuto fare pochi test precampionato influisce. Contro Matelica dovremo essere molto aggressive in difesa e colpire rapidamente in contropiede”, sottolinea la guardia Anna Paoletti.

© Riproduzione riservata