Incerottata, ma in fiducia. La Techfind Selargius si gode un altro momento d’oro, con 4 vittorie consecutive che le hanno permesso di risalire la china fino al quinto posto nella classifica della Serie A2 Femminile.

Nonostante un’infermeria piena (Berrad, Granzotto e Pavrette out per infortunio) le giallonere vogliono proseguire il loro momento magico nel match che domenica (16.30) le vedrà di scena a Venaria Reale contro il Teen Basket Torino nel 21esimo turno di campionato. L’ultimo prima della storica avventura alle Final Eight di Coppa Italia in programma nel prossimo weekend a Roseto.

«Stiamo affrontando un periodo sfortunato in termini di problemi fisici», sottolinea il capitano Silvia Ceccarelli, «dal canto nostro stiamo cercando di fare squadra e di compattarci per affrontare la difficoltà di scendere in campo sempre a ranghi ridotti. Ovviamente per far ciò sono serviti e serviranno anche accorgimenti tattici, ma ciò che può fare la differenza e che ci sta aiutando a fare risultato è il fatto che ognuna di noi sa di dover ancora di più affrontare ogni partita con la consapevolezza di metterci il 110% per sopperire alle assenze di queste settimane. Soprattutto le giovani stanno avendo sempre più minuti e responsabilità, e pian piano stanno dimostrando di saper stare in campo e che potrebbero essere il nostro asso nella manica per superare questo momento».

A segno con 17 personali anche nell’ultima vittoria su Roma, Ceccarelli sa dover vestire i panni di trascinatrice nel momento d’emergenza: «L’assenza di Granzotto mi fa sentire un po’ di più i “doveri” che ho nei confronti della squadra», spiega, «ammetto che non è sempre facile, a volte mi capita di essere più stanca o nervosa e di non riuscire ad essere il punto di riferimento che vorrei essere per le altre, ma il bello di questo gruppo è che viene trascinato da ogni suo componente, e ogni volta che qualcuna di noi è in difficoltà ha sempre il supporto delle altre. Penso che fino ad ora sia stato questo il nostro segreto per riuscire a fare bene nonostante tutto».

Torino occupa il decimo posto in classifica con 14 punti (7 vittorie e 13 sconfitte). Nel match d’andata, disputato a Selargius il 25 novembre, ad avere la meglio fu il San Salvatore per 73-61. E Ceccarelli ci mise la firma con 19 personali: «Quella di Torino sarà una gara importantissima per la classifica, ma anche molto insidiosa», evidenzia, «affrontiamo una squadra che ha necessità di punti per evitare la zona playout, quindi dovremo aspettarci 40 minuti di battaglia. La chiave sarà essere costanti durante tutto l’arco della partita, perché ogni volta abbiamo più cali di lucidità e intensità che, soprattutto in trasferta, potrebbero costarci cari. Ci stiamo lavorando», conclude, «cercheremo di scendere in campo con l’obbiettivo di essere concrete per quaranta minuti e ottenere un risultato positivo».

