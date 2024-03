Dopo 4 vittorie consecutive, la Techfind Selargius deve alzare bandiera bianca. Le giallonere inciampano sul parquet del Teen Basket Torino (61-53 il punteggio finale) e rallentano la loro rincorsa al quarto posto nella classifica del campionato di Serie A2 Femminile di basket.

Quaranta minuti all'inseguimento per le giallonere, che anche a causa di un assetto largamente rimaneggiato (out tre pedine chiave come Granzotto, Berrad e Pavrette) soffrono la maggior intraprendenza delle padrone di casa, guidate dai 15 punti dell'ex Cus Cagliari Giangrasso. Vani, in casa San Salvatore, i 24 di Ceccarelli.

La Techfind, però, non fa drammi. Anche perché la chance di riscatto non tarderà ad arrivare: venerdì prossimo si torna in campo per le Final Eight di Coppa Italia in programma a Roseto degli Abruzzi.

La gara. Torino parte bene e piazza un primo break di 8-0. La reazione giallonera non tarda ad arrivare ed è guidata da Ceccarelli: la capitana segna 8 dei 13 punti gialloneri, ma al 10' le padrone di casa sono comunque avanti di 5 (18-13).

Azzi e Colli tentano di produrre un vantaggio più ampio ma Selargius si rifà sotto prima con Pandori e poi con la capitana. Anche Torino segna poco ma riesce comunque a chiudere la seconda frazione con un divario di 9 punti (29-20).

La partita cambia radicalmente dopo l'intervallo: le selargine litigano col canestro, e le numerose assenze impediscono a Righi di ampliare le rotazioni. Torino ben distribuisce i punti tra le sue e raggiunge il massimo vantaggio quando Jankovic realizza il canestro del +17. È il momento di maggior difficoltà per le sarde, che chiudono un quarto fatale sotto di 15 (51-36).

L’ultimo periodo è caratterizzato dal disperato tentativo di rimonta: un doppio fallo tecnico costringe coach Righi a lasciare il campo prima del tempo, così tocca ad Amadasi prendere per mano la squadra. Sul parquet si moltiplicano gli sforzi e Selargius si dimostra dura a morire. La tripla di El Habbab vale il -6, ma il cronometro segna inesorabilmente lo scorrere del tempo. Alla sirena finale, dunque, i due punti vanno alle piemontesi.

Torino Basket-San S. Selargius 61-53

Torino Basket: Azzi 10, Delboni 2, Colli 15, Giangrasso 15, Cristelo Alves 10, Gregori 2, Sabou, Baima, Tortora 2, Isoardi, Carfora ne, Jankovic 5. Allenatore Corrado

Techfind Selargius: Reani, El Habbab 11, Mura 9, Pandori 8, Ceccarelli 24, Igenito, Valenti, Lapa, Porcu ne, Corongiu 1. Allenatore Righi

Parziali: 18-13; 29-20; 51-36

