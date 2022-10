Techfind Selargius e Cus Cagliari si apprestano ad affrontare un altro intenso weekend di gare, valevole per la 3ª giornata dell’A2 femminile di basket. Le giallonere del San Salvatore scenderanno in campo già alle 16 di domani al PalaMariotti di La Spezia, mentre le universitarie andranno a caccia del primo successo stagionale tra le mure amiche del PalaCus, contro il Savona, alle 17 di domenica.

San Salvatore. Proprio come le selargine, reduci dallo scoppiettante successo col Matelica targato Makurat, anche le spezzine hanno ottenuto la prima vittoria stagionale lo scorso weekend, imponendosi per 68-63 sul Battipaglia trascinate dalla ex Virtus Zolfanelli e da Colognesi, ma stavolta le liguri dovranno fare a meno della play Colognesi, infortunata. “Sarà una trasferta impegnativa dal punto di vista logistico - non avremo tempo di riposare al nostro arrivo in Liguria - ma giungiamo a questo appuntamento con una grande carica”, ha sottolineato coach Simone Righi. “Makurat, Ceccarelli e Granzotto saranno osservate speciali, am questo aprirà varchi per le altre, tutta la squadra ha punti importanti nelle mani. Dovremo imporre il nostro ritmo, La Spezia ha un gioco simile al nostro, gioca in transizione e difende con aggressività su linee di passaggio e pick and roll”.

Cus Cagliari. Le universitarie, archiviate le sconfitte con Umbertide e Vigarano, cercheranno di sbloccarsi col Savona, che arriva dal netto successo contro la Stella Azzurra Roma (85-65), in cui ha brillato la lunga polacca Pobozy (22 punti). “Le giocatrici si stanno dimostrando molto disponibili ma finora non abbiamo messo in campo le soluzioni studiate in allenamento. In questi giorni ci siamo focalizzati sugli errori commessi, e la chiave sarà la difesa, domenica e per tutto il campionato”, ha evidenziato coach Federico Xaxa. “Contro squadre di prima fascia abbiamo faticato, a Vigarano l’impatto è stato ottimale ma dopo il primo quarto, in cui le ragazze avevano rispettato perfettamente le consegne, le avversarie hanno alzato il ritmo difensivo e non siamo riusciti più a segnare, fino a scollegarci dalla partita”.

