Prima sconfitta per Giulia Olandi con la Nazionale Under 16 Femminile all’Europeo di categoria che ha preso il via ieri a Miskolc (Ungheria).

Dopo essersi imposte sulla Croazia all’esordio, le Azzurre sono state battute 55-52 dalla Germania al termine di un tempo supplementare.

La cestista isolana in forza al Basket Costa Masnaga, ma cresciuta nella Pallacanestro Alghero, ha fatto registrare lo stesso bottino dell'esordio: 5 punti con 2 assist, 1 rimbalzo e 1 pallone rubato in 21'40" sul parquet.

Domenica 18 agosto ultimo impegno del girone A contro la Svezia (ore 15.30), in palio c’è il secondo posto del gruppo A.

Germania-Italia 55-52 d1ts (11-13; 16-8; 11-16; 9-10; 8-5)

Germania: Schönauer (0/1 da tre), Knaup (0/4, 0/1), Ozdemir (0/2), Ezeani* 6 (0/4, 1/4), Zraychenko 2 (1/3), Koletzki* 10 (4/9), Wiegand 5 (1/2, 1/2), Ivancic 15 (5/6, 1/1), Askamp* 5 (2/6), Koppke (0/1, 0/1), Panke, Schultze* 12 (3/7, 0/1). All: Bockhorst.

Italia: Diagne 5 (1/2, 1/2), Magni 2 (1/1, 0/2), Olandi* 5 (1/3, 1/1), Mosconi* 2 (1/2, 0/3), Hassan* 14 (5/16, 1/4), Redaelli ne, Zuccon 6 (3/4), Mueller (0/1), Zanetti* 9 (3/6), Appetiti* 5 (2/6), Sablich ne, Obaseki 4 (1/4). All: Lucchesi.

