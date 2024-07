Si sono rivelate un evento di successo le finali regionali del basket 3x3 del Sardegna Streetball Finals che si sono svolte domenica scorsa a Mogoro.

A partecipare alla kermesse sono state 12 formazioni, pescate tra le vincitrici delle tappe sarde del circuito 3x3 Fip e le squadre di rappresentanza di altre località sede di tornei: Madas Siliqua Streetbasket (Davide Podda, Matteo Fini, Maurizio Picciau, Simone Caredda), Trexenta Streetbasket 3vs3 (Claudio Corongiu, Francesco Cau, Federico Melis, Alessandro DeAlberto), Decimo Hyper Pump (Lorenzo Di Pasquale, Daniele Farci, Nicola Salis, Aldo Pozzo), Arbus Basket & Music (Davide Scala, Stefano Farris, Giulio Sogos, Nicola Farci), Isileague (Mauro Deligia, Alessandro Deligia, Luca Cocco, Giorgio Cominu), Ghilarza Summer Streetball (Marco Marras, Simone Vargiu, Gabriele Puseddu, Davide Lai), Domus Street Festival (Mattia Cipollina, Daniele Pintus, Marco Cipollina), Sant' Antiogu Cup (Fabrizio Piras, Stefano Pia, Giorgio Lilliu, Simone Lopane), Summer Edition Capoterra (Mattia Spanu, Alessio Spanu, Mirco Pisano, Simone Ventura), Wineball Jerzu (Simone Cancedda, Ivan Pes, Alessandro Onnis)

La finalissima ha visto affrontarsi il team rappresentante del 3x3 Summer Edition Capoterra e l’Isileague, in rappresentanza di Isili: a spuntarla sono stati i primi, che si sono così aggiudicati l’ ultimo biglietto per le Finals Nazionali 3x3 Italia in programma a Cesenatico dal 2 al 4 Agosto.

© Riproduzione riservata