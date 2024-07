Lo scorso weekend, il campo del Centro Polisportivo Romangia divia Massarenti, a Sennori, ha ospitato le finali del campionato regionale 3x3 Sardegna per le categorie: U14 Maschile e Femminile, Under 16 Maschile e Femminile e Under 18 Maschile e Femminile.

A consegnare il premio alle formazioni vincitrici è stato il presidente del Comitato regionale della Federbasket, Tore Serra.

I nuovi campioni regionali hanno staccato il biglietto per le Finali Nazionali 3×3 Italia in programma a Lignano Sabbiadoro dal 2 all’8 settembre.

L'elenco dei vincitori:



Under 18 Femminile

Team Le Bucks.

Componenti: Agata Soro, Letizia Nieddu, Giuseppina Ruiu, Ginevra Fadda.



Under 18 Maschile

Buba al Campo

Componenti: Salvatore Panai, Nicola Macciocu, Alessio Marongiu.



Under 16 Femminile

Team Ango

Componenti: Giselle Douglas, Giorgia Malfitano, Chiara Cavallero, Hajar Peana.



Under 16 Maschile

Azzurra Giants

Componenti: Joshua Bichi, Nicola Enna, Luca Simbula, Matteo Dessì.



Under 14 Femminile

The Ringo Squad

Componenti: Chiara Melis, Carlota Jordan, Aurora Cadau, Noemi Barone.



Under 14 Maschile

Componenti: Francesco Nieddu, Matteo Zoccheddu, Divine Osamwenkha, Fabrizio Spanu.

© Riproduzione riservata