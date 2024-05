Impegni casalinghi per le portacolori sardi nei campionati nazionali di baseball e softball.

Nella Serie A di baseball, alle 10 di domani la Catalana Alghero ospiterà a Sassari (Li Punti) la capolista del girone E, Reggio Rays. Gli algheresi, terzi con tre vittorie in sei gare, sono reduci dal doppio successo interno sul Senago (15-8 e 18-6), mentre gli emiliani arrivano dal doppio incontro vinto sul campo dell’Oltretorrente (5-6 e 0-2).

Nel girone C, invece, il Cagliari farà gli onori di casa nel doppio incontro col Rovigo che si giocherà domani, a Iglesias, a partire dalle 10.30. I veneti guidano la classifica con quattro vittorie, ma lo scorso weekend, in casa contro il Padova, non sono andati oltre il pari (2-4 e 6-5). I rossoblù, invece, davanti al pubblico amico proveranno a cancellare la doppia sconfitta incassata a Parma contro il Crocetta (11-1 al 7º inning e 13-4).

A2 Softball. Doppio impegno casalingo anche per la Supramonte. Le orgolesi, ultime nel girone B com una vittoria in quattro gare, dopo il buon pareggio sul campo del Nettuno (12-3 e 5-13) domani saranno impegnate, dalle 10, contro le Nuove Pantere Lucca. Le toscane, che lo scorso fine settimana hanno pareggiato sul proprio diamante con il Rovigo (1-11 e 11-4), sono penultime, con una vittoria di vantaggio sulla Supramonte.

