In campo nel weekend Cagliari e Catalana Alghero, portacolori sarde nelle serie A e B di baseball.

I cagliaritani, dopo la convincente doppietta siglata a Settimo Torinese, torneranno sul diamante di casa, a Iglesias, per affrontare il Modena. I rossoblù, che fin qui hanno raccolto tre successi in sei gare, affronteranno la capolista del girone E, che vanta cinque vittorie e una sconfitta all’attivo. I due match si giocheranno domani, al Comunale di via Cavalier San Filippo, alle 11 e alle 15.

In serie B, invece, la Catalana sarà di scena ad Avigliana, dove giocherà gara1 alle 15.30 di domani e gara2 alle 10.30 di domenica. Le due formazioni sono appaiate in classifica, entrambe con un bilancio di tre vittorie e altrettante sconfitte.

Nella A2 di softball, Nuoro a riposo fino a sabato 13 maggio.

