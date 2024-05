I cagliaritani, che otto giorni fa avevano pareggiato in casa col Rovigo (6-19 al 7º inning e 9-8 in rimonta), stavolta hanno impattato col New Rimini. In Romagna, i rossoblù hanno vinto il primo incontro 5-9 e perso 9-5 il secondo e restano ultimi nel girone C (tre vinte, sette perse), a un successo di distanza dal Padova.

Nel girone E, la Catalana Alghero ha fatto visita ai Grizzlies Torino che, dopo aver fatto valere il fattore campo nel primo match, vinto 9-5, hanno subito il ritorno degli algheresi, che si sono imposti 3-4 all’extra inning in gara2. La Catalana al momento è quarta nel girone con cinque successi e altrettante sconfitte.

Anche nel prossimo fine settimana, le due portacolori sarde nella massima serie saranno impegnate in trasferta. Sabato 25, a partire dalle 15, il Cagliari sarà di scena a Padova, dove alle 20 giocherà il secondo incontro in notturna. Sempre sabato, ma alle 15.30, la Catalana Alghero sarà invece impegnata a Parma sul campo del Crocetta, dove si disputerà il secondo incontro alle 10 di domenica 26.

Softball.

Nella A2 di softball, doppia gioia per la Supramonte, che a Collecchio ha trionfato 6-7 e 9-3 e ha così raggiunto proprio la formazione emiliana al quarto posto nel girone B, cedendo l’ultima piazza al Nettuno. Le biancorosse torneranno in campo, domenica 26, a Orgosolo, dove ospiteranno, a partire dalle 11, il doppio incontro col Crocetta.

