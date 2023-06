Dopo una serie di trasferte, l’ultima valsa una preziosa doppietta a Codogno (7-11 e 2-13 in sette inning per “manifesta superiorità”), il Cagliari Baseball tornerà sul diamante di casa, al Comunale di Iglesias, per affrontare il Padova. Il programma della 4ª giornata della Poule Salvezza della Serie A prevederà due incontri nella giornata di domenica, che si giocheranno a partire dalle 10. Al momento i veneti guidano il girone H con tre vittorie e una sconfitta, mentre i cagliaritani sono quarti con tre successi e altrettante sconfitte.

In serie B, domenica in trasferta per la Catalana, di scena a Piacenza per un doppio incontro che inizierà alle 11. Dopo i due successi casalinghi col Milano, battuto e agganciato in vetta al girone A (12 vittorie e 4 sconfitte), gli algheresi stavolta dovranno misurarsi con la terza forza del torneo, che ha raccolto fin qui 10 successi e incassato 6 sconfitte e arriva dalla doppietta sul Fossano (3-9 e 2-7).

Nella A2 softball, domenica il Nuoro farà visita al Collecchio e, anche in questo caso, la prima delle due partite in programma inizierà alle 11. Le emiliane, terzultime nel girone A con 6 vittorie e 8 sconfitte, precedono le nuoresi, penultime con 4 successi e 6 sconfitte. Intanto oggi la società ha promosso il baseball e il softball alla Giornata dello Sport organizzata al “Frogheri” dal Comune di Nuoro, dove i bimbi e i ragazzi hanno potuto conoscere le discipline e si sono potuti cimentare alla battuta nel tunnel gonfiabile della Fibs.

