Cambio al vertice del Comitato Regionale della Federazione Italiana Baseball Softball. Il cinquantanovenne nuorese Totoni Sanna, già consigliere federale nazionale e patron della Nuoro Softball, succederà a Lucio Silvetti e sarà il numero uno della Fibs sarda per il quadriennio olimpico 2025/28. I nuovi consiglieri saranno Tiziana Lai (Catalana Alghero), che sarà segretaria, Federico Pintus (Shardana Iglesias), Gianluigi Merella (Catalana Alghero) e Giuseppe Tocco, presidente dei Thurpos Cagliari e giocatore della nazionale italiana di baseball per ciechi che ricoprirà il ruolo di vice presidente.

Le elezioni si sono svolte nella sede del Coni Sardegna alla presenza del presidente regionale Bruno Perra, della vice presidente Fibs, Marina Centrone e del presidente uscente Lucio Silvetti, che ha ritirato la propria candidatura dopo aver aperto l’assemblea elettiva. Lo schieramento di Sanna, espressione del movimento Officina Fibs vicino all’ex presidente nazionale Andrea Marcon, ha già ricevuto gli auguri di buon lavoro dal Presidente Federale Marco Mazzieri anche a nome di tutto il movimento.

Il primo obiettivo su cui dovranno soffermarsi i neoeletti sarà l’organizzazione del Trofeo delle Regioni, in programma in Sardegna dal 28 maggio al 2 giugno. La più importante manifestazione giovanile nazionale, che vedrà impegnati i migliori atleti di baseball e softball delle categorie under, coinvolgerà otto diamanti - quelli di Iglesias, Domusnovas, Orgosolo, Nuoro, Sassari, Alghero, Olmedo e Cagliari -, e vedrà i giocatori impegnati anche nella disciplina del Baseball per ciechi e nel Baseball 5.

© Riproduzione riservata