Per il secondo anno consecutivo, Barbara Dessolis vince l'Open sui campi dell'Accademia Tennis Sassari. E lo fa ancora battendo in finale Corinna Dentoni, favorita della vigilia.

La tennista nuorese, tesserata per il Tc Cagliari, vince l'Accademia Open 2-Trofeo Florgarden battendo in semifinale Carolina Cicu (che si è ritirata quando era già sotto 6-1, 4-1), per poi spuntarla 4-6, 6-3, 7-6(3) in rimonta su Dentoni, che nel turno precedente non aveva concesso giochi alla minore delle Dessolis, Marcella.

Nel tabellone di Quarta Categoria, la vittoria è andata a Sofia Ruiu, per il forfait di Martina Lochi.

Oggi, la finale maschile sarà un derby targato Tc Terranova, tra Giuseppe La Vela e Matteo Masala.

© Riproduzione riservata