L'Esperia prova a voltare pagina. Smaltita la delusione per la sconfitta interna (con polemiche arbitrali) contro la Virtus Roma, i granata cercano riscatto nella difficile trasferta in programma domenica (ore 16) contro il Nuovo Basket Aquilano, formazione che precede in classifica Villani e soci (6 punti all'attivo contro 4).

In settimana i cagliaritani hanno salutato l'arrivo del nuovo centro Iba Koite Thiam, lungo senegalese di 205 centimetri con grande esperienza nella Serie B nazionale. Il suo innesto, cui va aggiunto il probabile rientro di Potì dopo l'infortunio al polso, potrebbe dare nuova linfa a una squadra comunque parsa in crescita nelle ultime settimane.

«La partita contro Roma ci ha fatto capire che possiamo giocarcela con tutti», spiega l'ala Daniele Locci, «soprattutto in considerazione delle assenze: ci mancavano Potì e anche due giovani validi come Mercenaro e Pili. Ora, con l'arrivo di Thiam, avremo a disposizione diverse armi da poter sfruttare. Un roster più lungo ci permetterà di aumentare ancora l'intensità, migliorando il nostro livello di gioco e gratificando i tifosi che in ogni partita lottano insieme a noi».

Il dopo Spizzichini si chiama Thiam: il classe '98 ha avuto subito un buon impatto nello spogliatoio: «Oltre ad essere un gran giocatore, è anche un bravissimo ragazzo. Non poteva che inserirsi bene», aggiunge Locci, «il suo arrivo ci permetterà di avere più profondità nei nostri attacchi e di conseguenza aprirà molti spazi anche per tutti gli altri giocatori».

L'Aquila ha ottenuto tre vittorie fin qui. L'ultima, pesantissima, è arrivata la scorsa settimana sul campo di Grottaferrata (80-66 con 17 personali di Cecchi). Ma l'Esperia in formato "esterno" (due affermazioni in stagione, entrambe lontano da Monte Mixi contro Valdiceppo e Mondragone) non ha paura: «Sappiamo che si tratta di una partita fondamentale per la classifica», conclude, «per riuscire a batterli dovremo impostare la partita ai nostri ritmi, restando ben coesi anche nei momenti di difficoltà».

