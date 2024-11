L’Azzurra Monserrato scende in campo questo pomeriggio non solo per vincere, ma anche per supportare chi ha bisogno. Lo farà in occasione della gara odierna di Prima categoria contro il Sadali. L'Azzurra ha deciso di fare squadra con la "Casa Famiglia Killia", devolvendo l’intero incasso della partita per sostenere il loro progetto.

La società invita tutti al Campo di Aviazione di Monserrato alle ore 15.30, per una giornata di sport e solidarietà. Acquistando il biglietto della lotteria di Natale a soli 2,50 euro, si potrà contribuire a questa nobile causa. Casa Famiglia Killia ha l'obiettivo di avere una casa per accogliere in modo familiare e professionale bambini e orfani con disabilità. «Un piccolo gesto, un grande aiuto: uniamoci per fare la differenza», dicono la società e i calciatori.

