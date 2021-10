Si ferma la corsa di Blas Dante Tapparello, attaccante dell’Ilva e di Cristian Luiu, centrocampista del Li Punti nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Sono stati agganciati, dopo essere stati giudicati tra i migliori nelle prime sei gare, da Nicola Manca dell’Asseminese e da Filippo Littarru del Taloro Gavoi. Tapparello è rimasto a secco nella gara contro il Monastir, persa tre a zero. Mentre Luiu non ha giocato contro il Sant’Elena per squalifica. Manca e Littarru sono andati a segno nello scontro tra le rispettive squadre, terminato 2-2.

Alle loro spalle, fermi a quota cinque Matteo Gueli (Ossese), Maurico Villa (Castiadas), Fabio Cocco (Nuorese), Danilo Ruzzittu (Porto Rotondo). Vengono raggiunti da Rodrigo Accinelli (Asseminese), Alberto Usai (Ferrini), Lamin Jammeh e Marco Nieddu (Idolo), Ignacio Cacheiro (Ilvamaddalena), Alessio Mulas (Porto Rotondo) e Marcello Angheleddu e Alessio Figos (Villacidrese).

La classifica

6 PUNTI: Manca (Asseminese); Tapparello (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Littarru (Taloro Gavoi).

5 PUNTI: Accinelli (Asseminese); Villa (Castiadas); Usai (Ferrini); Jammeh, Nieddu (Idolo); Cacheiro (Ilvamaddalena); Cocco (Nuorese); Gueli (Ossese); Mulas, Ruzzittu (Porto Rotondo); Angheleddu, Figos (Villacidrese).

4 PUNTI: Mattea (Asseminese); Coquin, Di Angelo (Bosa); Sinato, Spina (Budoni); M. Argiolas (Ferrini); M. Caddeo, Cossu (Ghilarza); Oggiano (Li Punti); S. Demurtas (Nuorese); Chelo (Ossese); Varrucciu (Porto Rotondo); Falciani, Mboup (Sant’Elena).

3 PUNTI: Cardoso, Kamana, Salazar (Arbus); M. Carboni (Bosa); Prieto, Sirigu, Usai (Budoni); Carboni, Santoro, Steri (Castiadas); Camba, D’Agostino (Ferrini); Bravo, Cherchi, Fadda (Guspini); Staffa (Idolo); Escobar, Manis (Ilvamaddalena); Ruiu (Li Punti); Saias, Zanda (Monastir K.); Ragatzu, Vinci (Nuorese); S. Mura (Sant’Elena); Castro, Falchi, R. Mele, Pusceddu (Taloro Gavoi); Bruno, Pinna (Villacidrese).

2 PUNTI: Baggini, Mainardi, Sylla (Arbus); Caddeo (Asseminese); Sechi (Bosa); Marroni, Murgia (Budoni); Forzati, Scioni (Castiadas); F. Argiolas (Ferrini); Dessolis, Chergia, Patteri, Rancez (Ghilarza); B. Floris, Fortuna, Ibba (Guspini); Cocco, Piroddi (Idolo); Chiappetta (Ilvamaddalena); Asara, Chessa, Viale (Li Punti); Fantasia, Melis, Mossa, Savage (Monastir K.); Bulla (Nuorese); Cocco, Dettori, Madeddu, Sechi (Ossese); Pala, Saggia (Porto Rotondo); Caboni, C. Mura, Palumbo (Sant’Elena).

