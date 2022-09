Per la seconda volta in quattro gare, inno italiano per Valentino Ledda, che a Maggiora ha trionfato nella data tricolore dell’Academy Trophy dell’Europeo Autocross Fia.

Il quindicenne di Burgos, che corre coi colori dell’Aci Team Italia, ha tagliato per primo il traguardo col suo kartcross della LifeLive e si è lasciato alle spalle lo spagnolo Gayoso, che al momento è in testa alla provvisoria con 10 punti di vantaggio su Valentino, che ha ancora l’ultima gara, in programma tra due settimane a Mollerussa, in Catalogna, per provare a colmare il gap e strappare il titolo al pilota iberico.

Ledda, che aveva chiuso le qualifiche al 1º e al 5º posto e le tre manche al 3º, al 1º e al 3º (era 1º ma è scivolato in 3ª posizione dopo una penalità di 5” per partenza anticipata), era arrivato al via della finale in seconda posizione in griglia, dietro Gayoso, ma era passato subito al comando, mentre lo spagnolo era scivolato nelle retrovie. Peccato che dopo le bandiere rosse, sventolate al 5º giro causa ribaltamento di un avversario, la gara sia stata annullata e si sia ricominciato da capo coi kartcross schierati in griglia in base alle qualifiche. In questo modo Gayoso ha potuto recuperare il gap e pur avendo chiuso secondo alle spalle di Ledda ha limitato i danni perdendo appena 2 dei 12 punti di vantaggio che aveva sul quindicenne sardo.

Slalom. Intanto il pilota sassarese Enea Carta si è aggiudicato il 1º Slalom di Villanova Monteleone, data del Campionato Regionale organizzata dal Gruppo Motori Tula, vincendo davanti a Enrico Piu e Fabrizio Magliona. L’ittirese Enrico Piu, che ha chiuso ad appena 0”15 dal vincitore, conserva comunque il primato nella provvisoria.

Rally. Presentato ieri, a Porto Cervo, il 10º Rally Terra Sarda, in programma il 7-9 ottobre, valido per la serie europea Ter e la Coppa Rally di Zona, e abbinato alla 2ª edizione del Terra Sarda Storico.

Previsti 73 km cronometrati, con 6 speciali da ripetere per un totale di 11 passaggi.

“Tanti eventi in un grande evento, questo sarà il Rally Terra Sarda. Non solo una gara ma una manifestazione che garantirà alla Gallura ed alla Sardegna una vetrina di livello internazionale. Il territorio si è confermato protagonista assoluto in questa nuova edizione della gara, una scommessa sul quale abbiamo puntato”, ha commentato il presidente della Porto Cervo Racing, Mauro Atzei.

“Una collaborazione stimolante, da ambo le parti. Per Ter Series, poter vantare uno scenario come quello che propone il Rally Terra Sarda è la conferma di una programmazione di assoluto livello, strutturata in ottica pluriennale”, ha aggiunto Luca Grilli, promoter del Ter.

