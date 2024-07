Proseguono le manovre di rafforzamento nelle fila delle formazioni calcistiche dell’oristanese in vista della prossima stagione. È il caso di Terralba e Arborea che nelle ultime ore hanno ufficializzato diversi nuovi arrivi. Il Terralba ha annunciato gli arrivi di Alberto Atzori, Mattia Fadda e dei giovanissimi Nicolò Foddis e Nicolò Pinna. Atzori, classe ’95, centrocampista offensivo, è reduce da 4 stagioni nelle fila della Tharros tra Promozione e Eccellenza, e in passato ha vestito anche le maglie di Samassi, Monastir e Selargius. Fadda, centrocampista di ordine e quantità, classe 2002, arriva da Arborea (Promozione). Due pedine importanti che vanno ad aggiungersi nello scacchiere a disposizione di Maurizio Firinu. Pinna e Foddis, invece, vanno a rinforzare la pattuglia di fuoriquota a disposizione di mister Firinu. Ad Arborea, invece, il volto nuovo è Massimo Pibiri, attaccante del ’99. Pibiri arriva da ottime stagioni con il Santa Giusta (tra Promozione e Prima Categoria) impreziosite da oltre 50 reti nelle ultime 3 annate. Andrà a rinforzare il parco attaccanti a disposizione del tecnico, Nicola Battolu. Reparto offensivo che potrà contare anche sul capitano Paolo Atzeni. Atzeni, classe ’88, è alla sedicesima stagione in maglia gialloblu.

