E' Cos-Sorrento la gara più attesa domenica (ore 14,30) nel girone G della Serie D. La squadra arda che gioca a Tertenia, ospiterà la capolista Sorrento che vola in vetta con sei punti di vantaggio sul Frascati. Una corsa sfrenata quella della squadra campana che finora ha vinto otto delle 11 gare giocate, perdendone due e perdendone soltanto una. Per La Cos una gara "storica" che vale tantissimo. La squadra allenata da Francesco Loi, ha assoluta necessità di far punti, visto che viaggia al quartultimo posto in compagnia di Portici e Tivoli. La squadra sarda si è spesso esaltata proprio con le grandi. Come a dire che il Sorrento domenica a Tertenia non avrà vita facile. "Siamo chiamati a giocare una grande gara – dice l'allenatore Loi - : attediamo anche il pubblico delle grandi occasioni, ne abbiamo bisogno”.

La giornata propone anche Arzachena-Portici, con gli smeraldini da tempo in sofferenza che devono assolutamente vincere per risalire la classifica. Col Portici, il compito non si annuncia difficile. L'Ilva prima fra le sarde (quinta in classifica con Casertana e Angri) affronta la difficile trasferta di Nola. L'Atletico Uri viaggia infine a Caserta per affrontare un'altra tra le grandi del girone.

© Riproduzione riservata