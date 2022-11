Conclusa la 31ª edizione della Iglesias-Sant’Angelo, i riflettori si accendono su un’altra cronoscalata, quella di Tandalò, l’unica in Italia su fondo sterrato.

La gara, giunta alla sesta edizione, si correrà a Buddusò dal 18 al 20 novembre e sarà valida per il Campionato Italiano Velocità su Terra e per il Memorial Nicola Imperio, il più grande navigatore sardo, scomparso due anni fa, che fu tra gli ideatori della manifestazione. Per queste ragioni, è già confermata la presenza della figlia Michela, che sarà alle note di Rachele Somaschini (su Citroën C3 Rally2), pilota di rally milanese legata alla famiglia Imperio da una forte amicizia.

Il programma. Venerdì 18 novembre previste le verifiche sportive e tecniche e le ricognizioni, sabato le libere e le prime tre salite (Ps1, Ps2, Ps3) su un percorso ad anello in cui il tratto in salita è valido per la gara e quello in discesa è di trasferimento e, infine, domenica si chiuderà con le Ps4 e Ps5. Al termine della competizione, i migliori si sfideranno nel “Manscione finale”, salita fuori classifica che incoronerà “Re di Tandalò”.

Chiuderanno domani le iscrizioni (con tetto di 100 partecipanti), alla gara organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure col supporto di Regione Sardegna e Comune di Buddusò. Trattandosi anche di una competizione valida anche come Atipica Sperimentale potrà partecipare una vasta gamma di vetture in regola con le norme di sicurezza: da rally moderne e storiche, a prototipi da terra, kart cross monoposto e buggy.

Somaschini ricorda Imperio. Intanto Rachele Somaschini, che nel 2022 ha disputato 11 prove dei campionati italiani ed europei di rally ed è terza gara in Sardegna in poco più di due mesi , ricorda Nicola Imperio, che a lungo aveva supportato le sue campagne come testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus.

“Il modo migliore possibile per ricordarlo, con il casco in testa e il piede sul gas nella sua Sardegna. Sono legatissima a questa terra e a questo evento, sarà un piacere esserci insieme a Michela e, ovviamente, faremo il possibile per chiudere con un risultato importante”, promette Somaschini. “Correre insieme a Michela per la prima volta dopo tanti anni di amicizia sarà un’emozione unica, non vedo l’ora di vedere i nostri nomi sui finestrini. Alle 12 di domani, da Frisby a Olbia, presenteremo il nostro equipaggio e, al termine della gara, la Fondazione premierà il miglior equipaggio col Trofeo #Correreperunrespiro”.

Rally. La Giunta Sportiva Aci ha confermato la titolazione di Campionato Italiano Rally Terra per il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, valido anche per la Coppa Rally di Zona 9 come il Rally Internazionale Golfo dell’Asinara e il Rally Terra Sarda, che avrà coefficiente 1,5 e sarà, come nel 2022, round della serie europea Ter. Questi tre appuntamenti saranno, assieme a un quarto rally su asfalto che verrà organizzato nel Sud Sardegna e verrà svelato prossimamente, le quattro prove del Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna.

