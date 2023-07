Roberto Congiu è il nuovo presidente del Lanusei calcio. In pensione da qualche anno (era caposquadra dei saldatori all’Intermare di Arbatax), è il fratello di Stefano, ex bandiera della squadra. Raccoglie l’eredità al timone del club da Daniele Arras, il presidente della grande cavalcata che ha portato il club in Serie D, sfiorando addirittura la C, sfumata nello spareggio di Rieti contro l’Avellino.

Nell’anno zero della società biancorossoverde, la cittadina saluta il nuovo direttivo chiamato a riaccendere l’entusiasmo sugli spalti del Lixius dopo la doppia retrocessione di fila. Mario Asoni e Gianluigi Chidolu sono i vice di Congiu, che oltre al ruolo apicale ricopre anche quello di tesoriere. Si tinge di rosa la carica di segretario che è stata affidata a Valentina Vacca. Direttore amministrativo è Donato Marongiu, l’avvocato che faceva parte anche del precedente assetto societario, mentre Salvatore Tegas il ruolo di direttore generale.

Restano vacanti, per ora, due caselle: quella di direttore sportivo e di responsabile del settore giovanile. Al nuovo direttivo l’onere di individuare il nuovo allenatore e allestire la rosa che disputerà il campionato di Promozione.

