L’Atp Challenger 125 di Olbia parte con i fuochi d’artificio. Dopo il successo della prima edizione, Mef Tennis Events e il Tc Terranova scaldano i motori per la manifestazione che andrà in scena da domani, con il primo turno delle qualificazioni, a domenica 20 ottobre. L’annuncio delle tre wild card a Luca Nardi, Mattia Bellucci e Federico Cinà alza il livello tecnico e l'attesa degli appassionati del tennis italiano. Un tris che arricchisce il livello del torneo e aumenta il numero di italiani ai nastri di partenza. Dopo aver lanciato Flavio Cobolli, oggi numero 30 del mondo impegnato sui palcoscenici più importanti del mondo, l’Olbia Challenger può essere nuovamente un trampolino di lancio per gli azzurri del futuro.

Sarà Luca Nardi la prima testa di serie. I punti in palio questa settimana possono essere fondamentali per il finale di stagione del pesarese, che nei primi mesi del 2024 è stato protagonista di una vittoria sull’allora numero 1 del mondo Novak Djokovic; che da lì a poco ha contribuito al raggiungimento del best ranking (70 Atp). Attualmente numero 89 del mondo, Nardi punta all’ingresso a tempo pieno nel circuito maggiore e la partecipazione a Olbia assume grande importanza. Stesso discorso per Mattia Bellucci (101 Atp), che è a pochi passi dall’ingresso tra i primi cento. Quest’anno è già stato capace di raggiungere il secondo turno degli Us Open (battendo il tre volte campione Slam Wawrinka) e di qualificarsi per i tabelloni principali di Wimbledon e Roland Garros. Infine, c’è grande curiosità per il classe 2007 Federico Cinà. Già numero 4 del mondo under 18, il palermitano ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo importante nelle gerarchie del tennis tricolore.

Nelle qualificazioni, wild card per il torresino Matteo Mura.

Il presidente della Mef Tennis Events Marcello Marchesini non nasconde la soddisfazione e la gioia: “Siamo orgogliosi di poter presentare un meraviglioso tris di wild card. Partirei da Nardi e Bellucci, indubbiamente i due italiani più forti sull’Atp Challenger Tour. Ci sarà anche Federico Cinà, una delle promesse più interessanti del tennis mondiale, che sta muovendo con personalità i primi passi nel tennis professionistico”. Dopo una splendida prima edizione, Mef Tennis Events torna a Olbia con le migliori premesse per un’altra rassegna di grande successo: “Luca Nardi non ha bisogno di presentazioni: pochi mesi fa ha sconfitto un campione come Djokovic. Bellucci è un ragazzo a un passo dalla Top 100 e potrebbe coronare questo obiettivo proprio qui a Olbia, aggiungendosi ad altri tennisti lanciati da questo torneo, come è stato per Cobolli, finalista dello scorso anno, che oggi è numero 30 del mondo. Ci tengo a citare anche Andrea Vavassori, ormai doppista di fama mondiale. Questa settimana, a Shanghai, ha ufficialmente staccato il pass per le Atp Finals. Ci ho parlato e non vede l’ora di giocare in Sardegna”.

