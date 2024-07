La gioia per la grande vittoria del campionato di Prima categoria ha presto lasciato spazio alla necessità di creare una squadra capace di reggere bene il campionato di Promozione. È per questo che la dirigenza del club sulcitano ha messo a segno già i primi importanti colpi di mercato: per la difesa è arrivato l'esperto difensore centrale Todde che ha disputato l'ultima stagione alla Verde Isola di Carloforte, mentre dal Cortoghiana è arrivato Biccheddu. Diversi interessantissimi allievi del Carbonia e del Santadi stanno andando a rinforzare una rosa (guidata sempre da Marco Farci) che rimane perlopiù identica a quella vittoriosa della passata stagione con le conferme importantissime di Bove, Pessiu, Melis, Paolo Uccheddu, Carrus, Achenza, Momo Cosa a cui si è aggiunto il fratello minore Daniele più l'esperto leader Riccardo Milia. L'idea del club è quella però di andare a caccia immediatamente anche di un attaccante di spessore e di alcuni altri elementi fuori quota da reperire preferibilmente nel Sulcis Iglesiente.

