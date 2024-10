Scatta il conto alla rovescia per la 16esima Pan CagliariRespira, Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari in programma domenica 1 dicembre. Tra quaranta giorni, migliaia di atleti provenienti da tutta la Sardegna, dal resto d’Italia e dall’estero si cimenteranno nella 21,0975 km targata Cagliari Marathon club che, con partenza e arrivo alla Fiera, abbraccerà la città attraversando (in un giro unico) centro storico, Sant’Avendrace, Lungomare Poetto e Parco di Molentargius. Il percorso, su asfalto e sostanzialmente pianeggiante, prevederà un unico tratto su fondo sterrato, della lunghezza di circa un chilometro, all’interno del Parco di Molentargius.

Le iscrizioni, aperte dal 2 settembre, si chiuderanno alle 21 di lunedì 25 novembre. Venerdì 29 (dalle 15 alle 20), sabato 30 (dalle 10 alle 20) e domenica 1 dicembre (dalle 8 alle 9) sarà possibile ritirare pettorali. Lo start sarà alle 10, in Viale Diaz, in prossimità di Piazza Marco Polo, e i concorrenti avranno un tempo massimo consentito di 2 ore e mezza per completare il percorso.

Dopo la partenza, gli atleti percorreranno Viale Diaz, Via Roma, Largo Carlo Felice e raggiungeranno Piazza Yenne prima di svoltare nel Corso Vittorio Emanuele, al termine del quale arriveranno in Viale Trento e in Viale Sant’Avendrace. Da qui invertiranno la rotta e, dopo aver percorso Viale Trieste, Via Roma e Viale Diaz, raggiungeranno Viale Campioni d’Italia 1969/70, Viale Poetto e il Lungomare Poetto, che percorreranno da Marina Piccola al Vecchio Ospedale Marino. Poi accederanno al Parco di Molentargius e alle Saline, che attraverseranno fino a Via La Palma, dove imboccheranno la pista ciclabile fino al Molo Sant’Elmo. Qui cominceranno l’ultimo chilometro e, dopo aver completato Via Caboto a Su Siccu, raggiungeranno l’ingresso della Fiera, in Piazza Marco Polo, e il traguardo.

La Pan CagliariRespira è organizzata con il patrocinio di Sport e Salute, dell’Amministrazione Comunale di Cagliari, dell’Assessorato allo Sport, Patrimonio e Tributi del Comune di Cagliari, della Presidenza Regione Autonoma della Sardegna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline, del Centro Servizi per le Imprese e sotto l’egida e approvazione tecnica del Comitato regionale sardo Fidal.

Oltre ai premi in denaro per i primi cinque della classifica generale, per gli atleti dalle categorie “Junior”, “Promesse”, “Senior Under” e “Over 35” e “Master” uomini/donne, con relativa riserva pari al 25% del montepremi a favore degli atleti italiani e “italiani equiparati”, la manifestazione sarà valida anche come 15esimo Memorial Delio Serra, che premierà il vincitore della categoria MM65 maschile e successive. Riconoscimenti anche per i primi tre uomini e le prime tre donne della categoria paralimpica.

Anche quest’anno, accanto alla mezza maratona, l’organizzazione ha scelto di proporre la KaraliStaffetta, non competitiva che si correrà sul medesimo percorso della mezza maratona (partenza alle 10.05). Ogni squadra (che potrà essere maschile, femminile o mista) dovrà essere composta da due atleti, il primo percorrerà la prima frazione del percorso, di circa 8chilometri, il secondo i restanti 13. Anche in questo caso le iscrizioni scadranno alle 21 del 25 novembre.

Ci si potrà invece iscrivere fino a sabato 30 novembre alla SeiKaralis, solidarietà, sport, salute, la stracittadina non competitiva si potrà correre o camminare. La SeiKaralis partirà alle 10.05, in coda alla mezza maratona e alla staffetta, e si snoderà lungo Viale Diaz, Via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Via Roma, Viale Diaz e Piazza Marco Polo.

Riservata ai bambini, infine, la KidsRun, che si correrà interamente all’interno dell’area fieristica alle 15 di sabato 30 novembre, alla vigilia della mezza maratona. Iscrizioni aperte venerdì 29 novembre (dalle 15 alle 20) e il giorno della gara (dalle 10 alle 14).

Maggiori dettagli su iscrizioni, tariffe e regolamenti sul sito ufficiale www.cagliarirespira.it e sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione.

