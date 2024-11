Presentata questa mattina, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, al 16esima edizione della Pan CagliariRespira, mezza maratona internazionale Città di Cagliari-15esimo Memorial Delio Serra. Anche quest'anno, la manifestazione organizzata dal Cagliari Marathon club si prepara a offrire un'avvincente due giorni, che si aprirà sabato, negli spazi della Fiera, con Meets CagliariRespira 2024, giornata congressuale con ingresso gratuito dedicata a sport, salute, turismo e solidarietà, e proseguirà domenica con la mezza maratona che vedrà centinaia di atleti al via e sarà abbinata alle non competitive KaraliStaffetta e SeiKaralis. Non mancherà la KidsRun, dedicata ai bambini, che si disputerà sabato pomeriggio nella Fiera di Cagliari.

Conferenza stampa molto partecipata, a cui hanno preso parte, oltre agli organizzatori Paolo Serra e Ivan Onnis del Cagliari Marathon club, autorità regionali, comunali, sportive, partner e sponsor della manifestazione. Dopo i saluti del presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, che ha fatto gli onori di casa, hanno preso la parola gli assessori comunali allo Sport Giuseppe Macciotta (che ha portato i saluti del sindaco), all'Ambiente Luisa Giua Marassi e alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi. Presente anche la vicepresidente del Consiglio comunale Marzia Cillocu, in rappresentanza dell'Assessorato regionale del Turismo in qualità di membro dell'Ufficio di Gabinetto dell'assessore Franco Cuccureddu, di cui a portato i saluti. Sono intervenuti anche il presidente del Comitato regionale della Fidal Sergio Lai, il presidente del Rotary club Cagliari est Stefano Salis, di Alberto Romagnani del Gruppo Pan (da tre anni main sponsor della manifestazione), di Daniele Casatelli Bendinelli di Unicredit, del direttore generale del Ctm Bruno Useli e di Massimo Pinna di Ethic sport.

Il presidente del Cagliari Marathon club Serra ha dichiarato: «La manifestazione non cambia il proprio impianto e continua ad avere e a muoversi con dei temi “propulsori”, che riguardano lo sport, la salute, l’ecologia, la solidarietà e l’inclusione sociale. abbastanza scontato affermare che questi quattro punti non solo risultino tra loro collegati, ma che sia presente in loro un potenziale effetto sinergico che possa amplificarne la ricaduta. Di conseguenza si capisce come tutto ciò debba esser promosso dai portatori di interesse, non solo dalla nostra associazione ma anche, e forse soprattutto, dalla politica, dagli amministratori pubblici, dai rappresentanti dello sport e dagli stessi medici per promuovere un potenziale sistema virtuoso. La Pan CagliariRespira è rappresentata da un sistema di quattro gare: un’ecocorsa su quattro diverse distanze dove, a ritmi differenti, gli amanti della corsa si cimenteranno nelle proprie performance. La CagliariRespira rappresenta la manifestazione più partecipata del panorama podistico e più in generale dello sport sardo inteso come numero di atleti presenti in una singola manifestazione, in virtù delle oltre 2500 presenze dell’edizione 2023».

Il coordinatore del Cagliari Marathon club Onnis rilancia: «La Pan CagliariRespira coniuga lo sport in modo diverso rispetto alle altre manifestazioni. Lo sport è salute, turismo, solidarietà e preparazione atletica. Proponiamo a tutti, compresi partecipanti e curiosi, degli incontri che incentivano lo sport anche attraverso altre attività. Inoltre, il percorso della gara permette di promuovere la città e le proprie meraviglie, dal centro storico alle bellezze naturalistiche del Lungomare del Poetto e di Parco di Molentargius. Un ringraziamento particolare agli sponsor e per il contributo che l’Assessorato al Turismo concede alla CagliariRespira, e soprattutto un grande plauso agli oltre 300 volontari che garantiranno la sicurezza del percorso di gara. Un altro grazie va alla Polizia Municipale, con cui collaboriamo ormai da anni e, grazie anche al loro contributo, riusciamo a garantire un percorso in sicurezza senza danneggiare i residenti o gli altri automobilisti grazie alla predisposizione di varchi dinamici».

Per il presidente del Consiglio comunale Benucci è «Un piacere ospitare in questa sala la presentazione di un appuntamento che ormai è una realtà. Cagliari è orgogliosa di ospitare manifestazioni serie e di questo livello, e l’augurio che ci facciamo è anche di crescere, con l’auspicio che in futuro possiate organizzare anche una maratona».

Il presidente del Comitato regionale Fidal Lai ringrazia: «il Comune di Cagliari per il supporto che ha sempre dato a questa manifestazione e gli organizzatori, che hanno la capacità di coniugare sport e ambiente. La Mezza maratona internazionale “Città di Cagliari” è una storia che continua, una sfida iniziata 16 anni fa e che non è facile portare avanti. Cagliari è una città che merita un appuntamento di questo livello e merita anche una maratona, come tutte le grandi città del mondo. Domenica sarà una festa dello sport».

Romagnani del Gruppo Pan chiosa: «Con orgoglio e piacere parteciperemo per il terzo anno a questa manifestazione in una domenica di sport e divertimento. Siamo molto vicini ai temi promossi dalla Pan CagliariRespira e vediamo una continuità valoriale rispetto ai nostri valori aziendali, centrati sulla persona, sulla comunità e sulla valorizzazione del territorio. Anche quest’anno supportiamo la raccolta delle donazioni e effettuiamo una donazione volontaria a favore della Croce Rossa del Comitato di Cagliari per l’acquisto di un’autoemoteca».

