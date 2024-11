E' iniziata la settimana della 16esima edizione della Pan CagliariRespira-15esimo Memorial Delio Serra, la mezza maratona internazionale Città di Cagliari che vedrà centinaia di atleti al via e sarà abbinata alla KaraliStaffetta, alla SeiKaralis e alla KidsRun dedicata ai bambini. La gara verrà presentata alla stampa e ai partner mercoledì, alle 10, nella Sala del Retablo del Palazzo Civico, e scatterà domenica alla stessa ora, con partenza e arrivo alla Fiera. Gli atleti percorreranno 21,0975 km attraversando, in un giro unico, centro storico, Sant’Avendrace, Lungomare Poetto e Parco di Molentargius. Partiranno invece alle 10.05 la KaraliIStaffetta (non competitiva, due frazionisti, stesso percorso della mezza maratona) e la SeiKaralis (iscrizioni aperte fino a sabato, si corre su un percorso di 6km, che prevede il passaggio in Viale Diaz, Via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Via Roma, Viale Diaz e Piazza Marco Polo). Riservata ai bambini la KidsRun, che si svolgerà nell’area fieristica alle 15 di sabato. Iscrizioni aperte venerdì (dalle 15 alle 20) e sabato (dalle 10 alle 14). La Pan CagliariRespira è organizzata dal Cagliari Marathon club con il patrocinio di Sport e salute, della Presidenza della Regione Sardegna, dell’Amministrazione comunale di Cagliari, dell’Assessorato comunale allo Sport, Patrimonio e Tributi, dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline e del Centro servizi per le imprese, sotto l’egida e l'approvazione tecnica del Comitato regionale Fidal.

Accanto alla manifestazione sportiva, che con le diverse distanze proposte dagli organizzatori andrà incontro alle esigenze e alle possibilità di tutti, anche quest’anno il Cagliari Marathon club ha sviluppato un ricco programma per Meets CagliariRespira 2024, giornata congressuale dedicata a sport, salute, turismo e solidarietà in programma sabato. Tra i tanti ospiti anche l’olimpionica Dalia Kaddari. Alle 19 il gran finale, con la presentazione dei top runner della gara.

Meets CagliariRespira aprirà il sipario sull’intensa due-giorni che avrà il proprio quartier generale alla Fiera di Cagliari. Si comincerà dalle 9.45 alle 13.15, con il convegno medico-scientifico “Sport è Salute”, aperto dai saluti del coordinatore regionale Sport e salute Stefano Esu, del vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau, dell'assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta e del presidente del Centro servizi promozionali per le imprese Vitangelo Tizzano. Paolo Serra e Filippo Tocco modereranno il convegno, che prevede sette interventi: Federica Mura con “Gli strumenti dello yoga a supporto dell’attività sportiva. Per un corpo forte e flessibile ed una mente stabile”; Tocco con “Test cardiopolmonare: valutazione funzionale dell’atleta e programmazione dell’allenamento personalizzato”, Michele Ruggiu con “Test cardiopolmonare dimostrativo al treadmill”, Luigi Casciu e Matteo Pusceddu con “L’imaging nella valutazione e nella gestione della sindrome da sovraccarico e alterato carico nella corsa”, Giovanna Ghiani con “Problematiche nutrizionali per gli atleti delle discipline di endurance. La prima medicina”, Massimiliano Pau e Federico Arippa con “Wearable: dalle applicazioni in campo medico allo sport” e Serra con “L’asma da esercizio fisico”. Il convegno è organizzato dal Comitato regionale di Sport e salute e dal Cagliari Marathon club.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno con due tavole rotonde, moderate da Massimiliano Medda. Alle 15, in “Sport e solidarietà”, interverranno l'amministratrice delegata di Superemme Silvia Massa che, con il marchio Pan è main sponsor della gara, l'assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu e i referenti delle associazioni che aderiscono all’iniziativa SeiKaralis-Solidarietà, Sport, Salute. Alle 15.30, sarà la volta di “Sport e turismo”, organizzata dal Cagliari Marathon club e dal Centro servizi promozionali per le imprese, che sarà rappresentato dal presidente Tizzano. Interverranno anche le assessore comunali alla Cultura, Spettacolo e Turismo Maria Francesca Chiappe e all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico Luisa Giua Marassi, l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, il coordinatore regionale di Sport e salute Esu e l’assessore Macciotta. Alle 17, riflettori puntati su “Atletica: tecnica e performance”, convegno dedicato a tecnici e atleti moderato da Davide Daccò. Filippo Tocco affronterà il tema della “Metodologia della valutazione della performance”, poi Andrea Cabboi si focalizzerà sulla “Applicazione sul campo dei dati derivanti dalla valutazione della performance (Test al lattato/metabolimetria)”. Fabio Ferrari parlerà di “Postura e sport: compenso e sovraccarico” e, a seguire, interverranno Fabrizio Fanni, che si concentrerà sulla “Preparazione e gestione dell’atleta professionista”, e Dalia Kaddari, che parlerà della propria esperienza nell’intervento “Gestione dell’allenamento: il punto di vista dell’atleta”.

