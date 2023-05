Andare avanti dopo una grande sofferenza è quanto di più difficile possa esistere. Perché dimenticare è impossibile e tollerare il dolore è estremamente complesso. Ma celebrare la memoria delle persone a cui si è voluto bene è necessario, poiché consente di sentirle vicine, seppur per un istante: e proprio con questo scopo l’11 e il 27 maggio si svolgeranno a Oristano il “Trofeo Roberto Sinis” e il “Trofeo Laura Nurra”, in ricordo dei due giovani atleti che persero la vita l'8 giugno del 2003 a causa di un incidente stradale sulla superstrada 131, mentre tornavano dai campionati sardi. A distanza di vent'anni dalla morte dei ragazzi oristanesi, il comitato provinciale della Fidal Oristano ha deciso di organizzare due gare su pista riservate alle categorie degli Esordienti e dei Ragazzi che si svolgeranno nel campo di via Santulussurgiu a Oristano che porta il loro nome, con ritrovo alle 16.30 e inizio alle 17.

Saranno tante le prove su cui si potranno cimentare gli atleti in un impianto rinnovato totalmente, con una nuova pista performante e di grande comodità, inaugurata ufficialmente il 22 ottobre scorso. Ci sarà l'opportunità di gareggiare nel vortex, sui 50 metri, sui 60 metri e, soprattutto, nel salto in lungo e sui 200 metri ovvero le distanze predilette da Roberto Sinis e da Laura Nurra.

La scelta di incentrare le due manifestazioni sui giovanissimi è tutto fuorché casuale. «Volendo avremmo potuto organizzare due eventi con la presenza di atleti di caratura», spiega Giuseppe Stara, 47 anni presidente provinciale della Fidal Oristano, «ma non era questo il nostro scopo: la bellezza di questi due Trofei sta proprio nel fatto che saranno i bambini i protagonisti di tutto, perché proprio loro rappresentano le nostre più grandi speranze dal punto di vista umano e morale prima ancora che sportivo. E proprio i bambini è giusto che celebrino divertendosi e confrontandosi in maniera sana e leale la memoria di Roberto e Laura».

Da quella sera di vent’anni fa tanto è cambiato ma non di certo l’affetto verso due giovani venuti a mancare prematuramente che amavano l’atletica leggera in maniera profonda. Due giovani che su quella stessa pista hanno trascorso momenti intensi e indimenticabili, mettendosi in gioco e dando sempre il meglio di sé per coltivare il loro sogno. Un sogno che continua a vivere grazie all’affetto di chi li ha amati e dei tanti bambini che in quell’impianto per loro così importante vivranno una giornata all'insegna della solidarietà e dell’amicizia, valori che vanno al di là di qualsiasi successo e che rappresentano le lezioni più preziose che lo sport è in grado di trasmettere.

© Riproduzione riservata