Dopo la sosta pasquale sabato riprende il campionato di Promozione. Nel girone A, i riflettori sono puntati sulla lotta al vertice. Il Villasimius è in testa con un vantaggio di tre punti sui cugini del Castiadas.

Nelle ultime quattro giornate i biancoverdi di Cristian Dessì hanno recuperato nove punti. I canarini hanno perso quattro incontri di fila e il Castiadas, nello stesso periodo, ha raccolto nove punti su dodici. Gli uomini di Antonio Prastaro restano favoriti quando mancano due giornate. Nel prossimo impegno faranno visita all’Asseminese, formazione impegnata nella lotta salvezza. Nell’ultima giornata riceveranno la Verde Isola.

Calendario leggermente più agevole, sulla carta, per il Castiadas che affronterà l’Atletico Cagliari in casa e il La Palma, già retrocesso, in trasferta. «Ci stiamo riprendendo piano piano quello che abbiamo costruito e non raccolto, con tanta sfortuna, dal girone di andata», dice l’allenatore, Cristian Dessì.

«Ora siamo a meno tre dalla vetta ma il campionato ritengo sia già chiuso. Resta il rammarico per la sconfitta in trasferta col Villamassargia. Oggi saremo a pari punti. Sono contento dei ragazzi», chiude. «A Castiadas c’è nuovamente entusiasmo dopo anni difficili».

© Riproduzione riservata