Due anni fa ha festeggiato i 100 anni di attività. Ora una grande riconoscenza che premia l'attività sempre intensa, soprattutto nel settore giovanile dell’Asd Macomer Calcio, alla quale il Coni ha conferito, per l'anno 2023, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dallo storico sodalizio in cento anni di attività, la Stella di bronzo al merito sportivo.

«L'onorificenza» scrive il presidente del Coni, Giovanni Malagò, «vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della società sportiva ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all'affermazione dello sport italiano». Oltre alle congratulazioni per il meritato riconoscimento, il presidente Malagò aggiunge: «Auguro che nel prosieguo dell'attività possiate conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni». La consegna dell'onorificenza avverrà appena possibile, nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del Coni, che avrà cura di comunicare la data e il luogo dell'evento.

«Non possiamo che esprimere soddisfazione», dice il presidente della Asd Macomer Calcio, Francesco Marongiu. «In cento anni di attività abbiamo fatto cose belle e molte ne stiamo facendo, pur tra tante difficoltà. Devo sottolineare l'attività del settore giovanile, rifondato quattro anni fa, che è il punto di forza del nostro sodalizio e già si vedono i primi risultati». L'Asd Macomer Calcio è stato sempre punto di riferimento anche per tanti giovani del territorio.

