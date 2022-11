Ad Arzachena lo stadio Biagio Pirina è stato scelto come teatro di alcune scene, già andate in onda, di una serie TV che sta avendo grande successo: “Il grande gioco”.

Una storia di procuratori e di intrighi sul mondo del calcio, che ha come protagonista un procuratore di fantasia: Corso Manno, interpretato dall'attore Francesco Montanari. Nelle scene di Arzachena un giocatore di fantasia, seguito dal suo procuratore, tiene un campus estivo nello stadio. In un impianto sportivo che è un gioiello, con campo di gioco in erba naturale. E nelle immagini delle tribune, rigorosamente bianco verdi, come i colori della squadra di calcio di serie D della cittadina, campeggia la scritta Luisiana, una delle squadre più antiche della località, che poi nel 1974-75 di chiamò semplicemente Arzachena. Allora si giocava nel vecchio campo in sterrato di Santa Maria della Neve. Nel cuore della cittadina e teatro di grandi battaglie calcistiche. Talvolta feroci.

Dietro la scritta, apparsa nello sceneggiato TV, ci sarebbero quindi tante altre storie da raccontare. Ma allora nel calcio i procuratori non esistevano.



