L’Arzachena (Serie D, girone G) si prepara all’assalto dei playoff. Domenica prossima la squadra di Marco Nappi affronta in trasferta l’Atletico Uri. Un derby sicuramente impegnativo. Gli smeraldini intendono ritrovare la vittoria che manca da tre giornate per cercare di accorciare il gap dalla zona playoff (-4). Non sarà semplice con l’Uri che vuole riscattare la brutta sconfitta col Monterotondo.

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria. L’attaccante Antonio Loi ha superato l’intervento e tra una ventina di giorni potrebbe già essere a disposizione di Nappi. Il giocatore, in seguito a un trauma contusivo, ha riportato una frattura al terzo distale del radio del polso destro ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura nell’Ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania dall’equipe del dottor Mauro Pianezzi.

La società smeraldina attraverso un comunicato stampa ha ringraziato l’equipe del dottor Mauro Pianezzi per l’altissima professionalità e disponibilità dimostrata augurando a Loi una pronta guarigione.

