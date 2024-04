Il secondo ponte primaverile, quello del 25 aprile prossimo, precisamente dal 24 al 27, vedrà disputarsi in Gallura la 27ª edizione del “Manlio Selis - Le Coq Sportif Cup". Un evento sportivo di rilievo, che vedrà competere tra loro i ragazzi Under 14 di una quarantina tra società sarde, nazionali ed internazionali (Juventus, Milan, Roma, Inter, Fiorentina, Cagliari, Nizza, Espanyol, Panionios, giusto per fare qualche nome).

Gli incontri di qualificazione ed eliminazioni, per un totale di 10 gironi, saranno distribuiti tra sei comuni galluresi, Olbia, Loiri Porto San Paolo, Buddusò, Luras, Monti, Calangianus ed Arzachena, dove sarà disputata la finalissima. E proprio nel comune smeraldino, precisamente a Baja Sardinia, si è svolta ieri la cerimonia di presentazione del torneo mondiale giovanile, che ha visto la presenza del sindaco Roberto Ragnedda e della delegata allo Sport, Nicoletta Orecchioni.

Un torneo importante dunque, questo che inizierà tra qualche giorno, sia dal punto di vista calcistico per la qualità tecnica che si preannuncia potersi mettere in campo, considerato il livello delle partecipanti (non pochi dei giovani calciatori che si vedranno correre sui campi galluresi è assai probabile che si vedranno tra qualche anno nella prima squadra dello stesso club del quale ora indossano la casacca o di altri club) che dal punto di vista turistico con l'arrivo e la presenza per qualche giorno di persone, tra calciatori, allenatori, preparatori atletici, accompagnatori e parenti, di portata notevole, particolarmente in un periodo ancora di bassa stagione

