Dodici medaglie, la metà del metallo più pregiato. Il Team Tarantini ha confermato di essere uno dei migliori club d'Italia nelle arti marziali miste ai Campionati Open di Mma, che si sono svolti nei giorni scorsi al Palatorrino di Roma.

Nonostante l’assenza di Matteo Dore, impegnato nei preparativi per i campionati Europei di Belgrado, i giovani atleti del club sassarese hanno dimostrato il loro valore.

Finale tutta sassarese nei 70 kg dove Antonio Sias ha battuto il compagno di squadra Francesco Biosin. Altra finale tutta sarda nella categoria 52 kg Femminili assoluti, con Gavinuccia Bacciu che ha ceduto alla puricampionessa Jessica Meloni, già oro nel Muay Thai.

L’esordiente Davide Scardaccio ha impressionato nei massimi leggeri, vincendo per TKO la semifinale e per verdetto unanime la finale. Giulia Saccu ha trionfato nei 57 kg con uno stop medico, mentre Andrea Macis ha dominato la finale nei 62 kg Youth.

Samuele Tavera, vincitore della Coppa Italia 2023 nei 57 kg, ha mostrato una performance notevole, pur perdendo la finale per armlock. Nicola Pontrandolfo nei 61 kg e Mirko Sassu hanno entrambi raggiunto il bronzo dopo essersi fermati in semifinale.

Il Team Aurora, guidato da Lorenzo Borromeo e di cui il Fight Club è parte integrante, si è classificato nuovamente al primo posto, confermando la sua eccellenza nel panorama delle arti marziali.

© Riproduzione riservata