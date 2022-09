Dopo il passaggio del turno (con brividi) in coppa Italia a spese della Monteponi di Iglesias e il passo falso nella prima di campionato contro il Lanusei, domani allo Stadio Zoboli di Carbonia arriva la Ferrini per quello che già appare essere un big match e il Carbonia si potenzia. Pochi giorni fa il club minerario guidato in panchina da Diego Mingioni ha ingaggiato Gabriele Dore. Un buon centrocampista che militava già in Serie D con il Carbonia due anni fa quando la formazione era condotta da Marco Mariotti. Inserimenti efficaci, interessante anche in fase di copertura, Dore potrebbe dare alla squadra maggiore equilibrio che è parso essersi smarrito nel 2-0 incassato domenica a Lanusei (benchè alla luce delle palle gol sprecate dai minerari sia parso risultato bugiardo). Sembrava in procinto di vestire la maglia biancoblù anche Fabio Porru ma al momento non se fa nulla, benchè l'eventualità resti ancora in piedi. "Non escludiamo altri innesti - ammette il presidente Stefano Canu - ma la squadra è comunque competitiva così". La gara contro i cagliaritani della Ferrini inizierà alle 16.30 e verrà arbitrata da Andrea Virgili, sezione di Olbia. Per il Carbonia vietati altri passi falsi.

