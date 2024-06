È Il Giunco El Niño a imporsi nella 13esima edizione del Memorial “Amico Billo” di calcio a 7, ad Arborea. Un torneo dedicato a Franco “Billo” Cabasino, giovane sportivo del paese prematuramente scomparso, organizzato da Amerigo Colusso e Luciano Zurru a nome del Giunco ASD, della società Ellelleffe e dal Movimento Sportivo Popolare.

Nella finale, giocata sul campo sportivo in erba sintetica dedicato a “Don Bosco”, la vittoria è arrivata contro i “cugini” del Giunco Arborea per 4-3. In terza posizione, invece, Giunco S.B. e L’Ultimo Canto del Gallo. Nel corso della serata finale assegnati anche altri riconoscimenti; la Coppa Disciplina è andata alla U.S. Juniores, mentre tra i premi individuali Andrea Sanna si è portato a casa il titolo di capocannoniere, Roberto Petucco quello come Miglior Portiere, Andrea Corda di miglior centrocampista, Gianluca Mascia il miglior difensore, miglior giovane Gabriele Sperandio e Simone Obinu, migliori giocatori Paolo Atzeni e Federico Trudu, e, infine, premio alla carriera per Antonello Casula.

«Ringraziamo – è il commento degli organizzatori - tutte le squadre partecipanti, gli arbitri, Vito Cabasino e la sua famiglia, il parroco Don Silvio, la Pgs Arborea, la Sindaca, il Vice Sindaco, l'Assessore allo Sport, l’amministrazione comunale, la Tre A Latte Arborea, la Cooperativa Produttori e tutti gli Sponsor».

