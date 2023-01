I migliori 175 atleti di Muay Thai provenienti da tutta la Sardegna, si sono confrontati ad Arborea per prendere parte ai campionati regionali Wbc. Questi i nuovi campioni regionali nella specialità “Contatto pieno”, la più importante della disciplina: Categoria 66 chilogrammi: André Piras (Smta Gym di Quartu Sant’Elena); Categoria 72 chilogrammi: Donato Fiermonte (Tai Kadai Bolotana); Categoria 63,500: Francesco Scano (Morakot Lampis Gym di Serrenti).

Importanti sono stati i risultati ottenuti dagli atleti della società organizzatrice Muay Thai di Oristano. Ovviamente soddisfatto il maestro Stefano Zancudi, presidente del sodalizio oristanese che ha totalizzato ben 5 medaglie, tre ori e due argenti. I campioni regionali del Club di Oristano tutti della categoria “Contatto leggero” sono Gianluca Medda (47 kg), Lorenzo Demontis (45 kg) e Daniele Medda (38 kg). L’argento è andato invece a Marco Garofano e Daniele Puddu. Successi anche nell’Open per Riccardo Crobu e Mauro Camedda.

Oltre 400 gli appassionati che hanno riempito le tribune del palazzetto comunale gestito dalla società Pgs di Arborea. Presente anche il sindaco Manuela Pintus che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, contenta di aver ospitato la manifestazione di rilievo regionale. Uno degli atleti del Muay Thai Oristano, Luca Bertolo, è proprio di Arborea.

Giornata impegnativa e ricca di emozioni, invece, per Mauro Serra, responsabile regionale del WBC Muay Thai. «Agonismo, impegno, amicizia e serenità – afferma – sono state le componenti di questo fantastico appuntamento. Il settore Youth fa paura per la mole di iscritti e ci dà la certezza che il futuro sarà sempre più roseo per la nostra disciplina. Il Wbc Muay Thai in Sardegna continua a crescere, grazie al grande lavoro di tutti, dagli atleti ai coach, dal corpo arbitrale alla dirigenza».

