A due giornate dalla conclusione del girone di andata del campionato di Eccellenza, il bilancio per quanto riguarda le squadre galluresi è senz'altro più che positivo. Ben tre, nell'ordine Budoni, Tempio e Calangianus, fanno parte del gruppo di élite, ovvero che bazzicano nella zona playoff. E, parlando del Budoni, testa a testa col Monastir per la promozione diretta. Considerando la partenza ad handicap è senza dubbio da evidenziare lo sforzo che sta compiendo il San Teodoro Porto Rotondo, nel riuscire con grande impegno e carattere a tenere la testa fuori dall'acqua.

Il tredicesimo turno ha portato in dote 7 punti, conquistati dalle tre che hanno giocato. Questo perché la quarta, il Calangianus, in campo vi è rimasta per quasi mezz'ora del primo tempo: l’arbitro Francesco Succu di Nuoro ha accusato un infortunio muscolare che non gli ha consentito di proseguire la direzione di gara col Carbonia, che oltretutto era in vantaggio per 0-1. La data del recupero ovviamente non è ancora nota, ma nel frattempo entrambe sarebbero favorevoli a scendere in campo mercoledì 18 dicembre: si riprenderà a giocare sia col risultato sin lì maturato sia dal minuto della sospensione. Da questa situazione non ha saputo approfittare la Nuorese, uscita sconfitta dalla gara con la rediviva Ferrini.

Il duo di testa, nel male la scorsa settimana e nel bene questa, non dà segnali di cedimento. Anzi, il Monastir ha messo le carte in tavola battendo a domicilio 0-1 quell'Ossese forse squadra più in forma del campionato e anche della Coppa Italia. Il Budoni dal canto suo ha avuto la meglio, in rimonta, sul coriaceo Villasimius e in questo successo c'è senza dubbio la mano del tecnico Cerbone, che con i cambi effettuati di Anane e del neo arrivato Bringas ha dato alla sua squadra ulteriore vigore. Anche questa vittoria (2-1) è potuta andare così in archivio. Il Tempio non è stato a guardare, rendendo ancor più preziosa la vittoria di una settimana orsono col Budoni. A mettere a segno il gol partita è stato Lemiechevsky, al rientro dopo un lungo stop, su un campo non certo agevole qual è sempre stato quello del Taloro Gavoi. Ora i "galletti" occupano solitari il terzo posto, con vista privilegiata sul duo di testa.

In chiusura di analisi eccoci alla squadra guidata da Pasquale Malu, il San Teodoro: è stato davvero prezioso il punto ottenuto a Sassari contro il Li Punti. È vero che non allontana i lagunari dalla zona calda, ma alimenta le speranze per il rush finale del girone di andata. I colori a cui i Teodorotondini dovranno stare attenti sono quelli giallorossi, che delle due prossime avversarie sono un autentico marcio di fabbrica. Ci riferiamo ad Alghero e Calangianus, quest'ultima assai conosciuta dal tecnico arzachenese.

