Weekend di sport sabato e domenica ad Arbatax. Per sabato è in programma la sesta edizione del Trofeo Arbatax Park di corsa, la gara podistica UIPS che si svolge all’interno del Resort (Arbatax Park) e nel borgo marinaro, organizzata dall’Arbatax Park Resort in collaborazione con ASD TriSinnai. Lungo un percorso di 8 chilometri i partecipanti correranno tra le salite e le discese nello splendido scenario del Parco naturalistico di Bellavista nel quale l’Arbatax Park Resort. È prevista la partecipazione di atleti nazionali quali Marco Naibe Salami, Micol Maiori, Mahomeed Zerrad, Sara Cornicelli, Setotu Vianello e Pasquale Salvarolo. Contestualmente alla gara agonistica è in programma una passeggiata ludico-motoria di 3,5 chilometri con possibilità di ammirare le rocce rosse di Arbatax e il Borgo di Cala Moresca.

Per domenica l’Arbatax Park Resort, in collaborazione con l’ASD Run for Joy Sardegna e con la Msp Italia, organizza invece la terza edizione della "Arbatax Park Wild Nature Race". La gara è inserita dal Coni negli eventi a carattere nazionale. Il percorso di gara di 9 chilometri della Wild Nature Race – sempre all’interno del Parco Naturalistico Bellavista e del borgo di Arbatax – sarà disseminato di ostacoli naturali e artificiali.

Due le categorie previste: la Hard Nature Race, competitiva e che consente di qualificarsi per la finale di Coppa Italia 2023 e ai Campionati Europei “Italia 2024” ed è valida anche per il campionato regionale FIOCR 2023; la Easy Nature Race, invece, è ideale per chi desidera correre e divertirsi senza pensare alle classifiche.

