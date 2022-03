Si sono aperte oggi le iscrizioni al 5º Rally Storico Internazionale Costa Smeralda, organizzato dall’Aci Sassari e valido come seconda prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e data del Trofeo A112 Abarth Yokohama che si correrà, con quartier generale a Porto Cervo, l’8-9 aprile prossimi.

Sarà possibile perfezionare le iscrizioni da oggi a lunedì 4 aprile anche per le due gare di regolarità, quella a Media valida per il Campionato Italiano e per il Fia Historic Regularity Rally Trophy, e quella Sport, inserita da quest’anno tra le prove del Trofeo Tre Regioni.

Grandissima attesa anche per il 1º Martini Rally Vintage, esclusivo raduno di vetture da corsa, rigorosamente in livrea Martini Racing, a cui prenderà parte un selezionato numero di auto.

Il programma. Dopo le ricognizioni, alle 19 di giovedì 7, ci sarà l’aperitivo di benvenuto per gli equipaggi in gara, offerto da Casa Martini presso il Ristorante Il Pescatore, che dalle 8 del venerdì ospiterà le verifiche tecniche. La gara partirà alle 13 di giovedì dal Molo Vecchio di Porto Cervo, con le auto iscritte al rally che verranno seguite a ruota da quelle delle due regolarità e del Martini Rally Vintage. Il programma ricalcherà le tappe dell’edizione 2021, con 8 speciali in due giorni per un totale di 466,93 km di cui 99,64 cronometrati. Il venerdì previsti i doppi passaggi sulla “San Pasquale” (13,64 km, via alle 14.03 e alle 16.36) e sulla “Aglientu” (12,41 km, via alle 14.51 e alle 17.24), il sabato le doppie tornate sulle prove “Lo Sfossato” (11,80 km, ore 9.58 e 13.52) e “Calangianus” (11,97 km, ore 11.29 e 15.23).

Per i partecipanti al Rally Vintage, prevista poi la cena di gala del sabato sera all’Hotel Cala di Volpe. “Ringraziamo il Consorzio Costa Smeralda Holding, così come Martini, Sparco, Surrau e Pirelli, nostri partner assieme all’Assessorato Regionale al Turismo, al Comune di Arzachena e all’Automobile Club d’Italia”, ha sottolineato il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio.

Rx Ittiri. Intanto si scaldano i motori all’Rx Ittiri, prima prova del Campionato Italiano Rallycross in programma il 19-20 marzo e organizzata col supporto del promoter Sport Club Maggiora. La gara avrà coefficiente 1,5 e sarà a aperta a Kart Cross, Side by Side, Supercar, Rx5, Supertouringcar plus, Supertouringcar min e Supertouringcar min-1600, quest’ultima all’esordio nella serie Tricolore. In concomitanza, si svolgerà anche la 2ª prova Atipica Sperimentale Rally Arena Show.

Non sarà l’unica tappa sarda, poiché il campionato Italiano tornerà, proprio a Ittiri, nel primo fine settimana di settembre.

