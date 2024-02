Anticipo di campionato per l'Amatori Rugby Alghero, che per la quindicesima giornata del girone 1 di Serie A gioca sul campo del Noceto (sabato, ore 14.30, allo Stadio Nando Capra 1, dirige l'incontro il signor Francesco Meschini di Milano):

Il XV algherese (ultimi in classifica e reduci dal 28-21 subito a domicilio per mano del Milano), alle assenze di Chalonec Santana (in via di recupero dall'infortunio al ginocchio), Juan Capozucca (reduce da un intervento al setto nasale dopo il trauma subito a Torino) e Fausto Delli Carpini (al secondo dei tre turni di squalifica), vede aggiungersi quella di Giuseppe Sciacca.

I padroni di casa arrivano dalla vittoria esterna, 23-18, sul campo dell'Unione Monferrato, che vale l'aggancio al Cus Milano al settimo posto.

L'Amatori Alghero è il fanalino di coda del girone, con i quattro punti conquistati nelle quattordici partite perse in stagione.

© Riproduzione riservata