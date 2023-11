Nel campionato di Promozione si sono giocati oggi cinque anticipi validi per la decima giornata. Nel big match del girone A, il Terralba ha sconfitto (2-0) il Castiadas.

I sarrabesi hanno avuto una grossa opportunità per sbloccare il risultato con un rigore (parato da Aramu all’attaccante biancoverde Mboup). I padroni di casa sono passati in vantaggio con Moussa e hanno raddoppiato con Ciarniello. La squadra di Maurizio Firino è, almeno per 24 ore, al terzo posto col Cus Cagliari, ad un punto da Castiadas e a due dal Monastir. Per la squadra di Dessì è stata la prima sconfitta esterna (aveva sempre vinto lontano da casa).

Nell’altro incontro giocato a Siliqua, pareggio (1-1) tra Gialeto e Selargius. Granata in vantaggio con Ojeda. Il pareggio è opera di Federico Ruggiero, figlio del tecnico rossoverde Mariano.

Nel girone B, il Sennori si è aggiudicato (4-2) la sfida di testa con l’Usinese. Il Lanteri ha pareggiato (2-2) con lo Stintino. Nuovo stop per l’Alghero sconfitto (3-2) sul campo del Bonorva.

Domani, alle 15, si completa il quadro con Atletico Cagliari-Tortolì, Pirri-Gonnosfanadiga, Cus Cagliari-Verde Isola, Guspini-Lanusei, Idolo-Arbus, Orrolese-Arborea e Villamassargia-Monastir (girone A). Per il gruppo B, sempre alle 15, Coghinas-Abbasanta, Luogosanto-Macomerese, Ovodda-Tuttavista, Porto Torres-Fonni, Posada-Nuorese e Santa Giusta-Siniscola.

