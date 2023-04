Colpo grosso dell’Atletico Uri che piega (1-0) la Casertana reduce da sette vittorie di fila. Dopo tre sconfitte, la squadra di Massimiliano Paba ottiene tre punti insperati con la corazzata del torneo. Decisiva una rete di Aloia al 40’ del primo tempo.

L’attaccante ha recuperato palla in mezzo al campo, si è involato verso la porta e ha fatto partire un gran tiro che si è infilato all’angolino basso della porta difesa da Prisco. Al 46’ i sardi sono rimasti in dieci uomini per il rosso a Demarcus. Nonostante l’uomo in meno per tutta la ripresa, l’Uri ha retto l'urto portando a casa tre punti che valgono oro.

Importante vittoria (2-0) per l’Ilvamaddalena che con un gol per tempo affonda il Real Monterotondo. Nel primo tempo, al 39’ i biancocelesti passano grazie ad una grande conclusione di Aloia. Nella ripresa, al 34’ su azione di contropiede il raddoppio di Chiappetta.

Per le due compagini isolane prezioso bottino in chiave salvezza.

© Riproduzione riservata