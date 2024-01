Annullata la vittoria della Dinamo Women per 62-60 sul campo dell'Oxygen Roma. Il Giudice Sportivo Nazionale, letto il referto della gara ha disposto la vittoria a tavolino per 20-0 della formazione capitolina.

Il giudice ha constatato che la Società Dinamo Sassari è andata a referto con 9 atlete di cui soltanto 5 di formazione Italiana. L'atleta Caterina Fara era presente al palazzetto, ma gli arbitri non l'hanno iscritta a referto perché con il gesso a un braccio e quindi non in condizione di poter entrare in campo. Si tratta dunque di violazioni all’art. 28, del Libro V “Disposizioni Campionato Serie A1 Femminile” delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023/2024.

La squadra sassarese resta quindi a 12 punti, sempre all'ottavo posto della serie A femminile, mentre Roma sale a quota 10 ma ora ha saldo canestri positivo nei confronti delle biancoblù di Restivo.

© Riproduzione riservata