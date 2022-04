Anna Floris giocherà le prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis in programma nella prima settimana di maggio al Foro Italico di Roma. Questo il verdetto dell'Open disputato sui campi del Tc Pordenone (44 iscritte), che hanno visto la mancina cagliaritana, tesserata per il Ct Eur, vincere il torneo. Floris, accredita della terza testa di serie, ha battuto 6-3 6-4, nei quarti di finale, Jennifer Ruggeri e con lo stesso risultato, in semifinale, la numero 2 del seeding Federica Prati. Finale tiratissima, con la tennista sarda che l'ha spuntata per 7-5, 2-6, 7-6(3) sulla testa di serie numero 1 Martina Spigarelli.

“Sono molto contenta di essermi qualificata per giocare un'altra volta le prequali del Foro Italico”, dichiara Anna Floris. “Sinceramente non pensavo di farcela, invece ho vinto al torneo di Pordenone. Sono contenta. Ora aspetterò le prequali di Roma e mi divertirò”.

Nel tabellone intermedio, ha giocato Ludovica Mazzucchelli, tesserata per il Geovillage Sporting Club di Olbia che dopo aver battuto 7-5, 6-2 Lisa Marie Sartori, ha ceduto con un doppio 6-3 contro Iris Burato.

