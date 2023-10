Sono quasi quattromila i chilometri che separano Cagliari e Sharm El Sheikh, in Egitto. Eppure in questi giorni la distanza sembra essersi ridotta. Nella città del Mar Rosso, infatti, Anna Garbarino e Giovanni Spiga stanno dando “battaglia” agli scacchisti di mezzo mondo.

Da ieri, infatti, si stanno svolgendo i mondiali di scacchi di categoria, con Cagliari rappresentata da due giovanissimi campioni. Anna è in gara nell’under 8, e gioca per il Movimento scacchistico cagliaritano (MoSca). Giovanni nell’under 12 e anche lui fa parte del Mosca: come la sua compagna di squadra, è allenato dal Maestro Isacco Ibba.

La sede del mondiale (L'Unione Sarda)

Proprio Ibba, insieme a qualche genitore e la coach ufficiale Elena Sedina, sta accompagnando i due talenti nella spedizione egiziana. Un’avventura che li ha visti raccogliere ottime soddisfazioni sin da subito e anche le prime “maratone”: nel pomeriggio Giovanni è stato a lungo impegnato sulla scacchiera, con una maxi-sfida da cinque ore.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata