La nuotata è leggera, ma al contempo potente e redditizia. La tecnica è pulita, il procedere delle bracciate e delle gambate continuo, composto e caparbio nonostante la fatica che, soprattutto nelle fasi finali di gara, fa sentire la sua stretta. Anna Conti è una delle atlete più solide del nuoto sardo, capace di distinguersi nel corso degli anni a suon di titoli regionali e primati sardi. Gli ultimi, realizzati meno di due settimane fa sui 50 e 100 dorso in vasca lunga durante la sesta prova tempi nell’impianto di Terramaini a Cagliari: prestazioni di spessore, per l’esattezza 30’’07 sui 50 e 1’03’’72 sui 100 ottenuti con determinazione e la consueta grazia nello stare in acqua.

Non solo un dorso eccellente: Anna Conti detiene anche il record sardo assoluto sui 100, 200 e 400 misti, oltre che sugli 800 e 1500 stile libero senza dimenticare i 200 dorso. Lo scorso aprile, proprio sui 400 misti, ha colto la decima piazza ai Tricolori Assoluti Primaverili in vasca lunga a Riccione al suo primo anno nella categoria Seniores, lei che da Cadetta ha ottenuto nel 2020 e nel 2021 il bronzo nella stessa specialità. Una gara complessa e affascinante, dove la completezza si rivela arma vincente. Nei Misti, ogni stile deve essere affrontato con il piglio giusto e una buona tenuta, in modo da poter ottimizzare il più possibile e raggiungere un risultato finale di prestigio.

“Anna nasce come dorsista, già dalla categoria Esordienti’’, spiega il suo tecnico Ilario Ierace, che l’allena dal novembre 2015. “Abbiamo però incentrato un lavoro che la portasse a sperimentare tutte le nuotate. Fossilizzarsi solo su uno stile può rivelarsi dannoso. Magari paga in termini di risultati nell’immediato, però poi si rischia con l’andare del tempo di avere pochi margini di miglioramento’’. Margini che invece possiede la talentuosa nuotatrice di Porto Torres, portacolori della Sport Full Time Sassari. “Ci alleniamo sei volte alla settimana, avendo Anna anche la scuola da frequentare non affrontiamo doppi turni di allenamento’’, aggiunge Ierace. “Per la palestra è seguita da Marco Angius, componente molto importante’’. Regolarità, abnegazione e motivazione. Sono questi i punti cardine di Anna Conti, pronta ad affrontare il prosieguo della stagione con entusiasmo e motivazione. “Il 25 e il 26 giugno disputeremo a Sassari i campionati sardi estivi Assoluti in vasca lunga’’, conclude Ierace. “Il nostro obiettivo è seminare con pazienza, consapevoli che prima o poi raccoglieremo i frutti dell’impegno profuso’’.

