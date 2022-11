Al Fra Locci piovono gol a grappoli. Ma solo in un versante, quello ospite. Il Cardedu sbanca Tortolì facendo la voce grossa e schianta la Castor con un sonoro 7-0.

Succede (quasi) tutto nella ripresa. Il primo è equilibrato fino alla mezzora quando Arialdo Angioni, bomber di razza, inizia il suo pomeriggio strabiliante. Il raddoppio di Andrea Serra, al culmine della prima frazione, è forse la mazzata decisiva sull'incontro. Perché di fatto la gara finisce all'intervallo.

Angioni, ex attaccante di Barisardo e Tortolì che nonostante l'età non più giovanissima (il 16 luglio ha compiuto 32 anni) e una carriera falcidiata da noie fisiche, conosce bene l'arte del gol e ne segna altri 3 in rapida sequenza. Il Cardedu è padrone assoluto del campo, con gli avversari in evidente difficoltà e incapaci di reagire.

Negli ultimi 10' Luca Demurtas arrotonda il parziale con una doppietta. Il fischio finale dell'arbitro sancisce l'apoteosi per il Cardedu e la fine di un sabato da incubo per la Castor. Tra gli ospiti brilla su tutti la stella di Arialdo Angioni (uscito claudicante dopo il quarto gol), ma anche l'intera truppa di giovanissimi arrivati in prima squadra dal fiorente vivaio.

